Juhtkiri: Kellele kuulub meri?

Paraku seda igaüheõigust alati kasutada ei saa, isegi kui tahaks. Näiteks on randa viiva tee omanik läbipääsu suurte kivide, kettide või suletud väravaga kinni pannud. Või siis koguni teekatte lõhkunud, lootes, et hoiab nii vähemasti autoga saabujad eemal. Et kes korra on oma käru põhja lõhkunud, vaevalt see teist korda sama igatseb.