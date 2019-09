TÖÖ: Lilijan ja Tiia, aastakümneid lasteaias

Lilijan Miller ütleb, et tema sattus elus esimest korda lasteaeda koolipraktika ajal. Lilijan oli maalaps ja tema kodukandis polnud ainsatki lasteaeda, mistõttu olid pisikest Lilijani kodus kantseldanud kaks suuremat venda. Nii et tegelikult puudus tal kogemus ja kokkupuude erialaga, kus ta nüüd on juba neli aastakümmet tegutsenud.

"Vanemad töötasid kolhoosis ja siis olid popid põllumajanduslikud erialad. Mõtlesin minna õppima piimandustehnoloogiat. Selle peale ütles klassijuhataja, et ma mõistusele tuleks, sest see ei ole minu töö. Otsustasin, et lähen siis vene keele õpetajaks," räägib Lilijan.

Sisseastumiseksamite aegu "õnnestus" tal aga haigeks jääda ning seega naasis Lilijan koju, meel must, teadmisega, et eksamid ei läinud just kõige paremini.

Võitlus une eest

"Siis sain terveks ja hakkasin mõtlema, mis edasi. Parajasti tuli raadiost teade, et Tallinna pedagoogiline kool võtab veel vastu õppijaid lasteaiakasvataja erialale. Võtsin plaani, et lähen aastakeseks sinna õppima, teen aega parajaks ning siis proovin ikka vene keele õpetajaks." Ema soovitusel jäi ta aga lasteaiakasvataja erialale pidama mõttega, et kui üks haridus taskus, läheb teist jahtima. Mõte mõtteks, sest kasvatajaametisse ta jäigi.

Tiia Saksakulm meenutab, et valis ameti teiste eeskujul. Ka temal polnud ise lasteaias käimisest suuremaid mälestusi, sest oli Salme lasteaias käinud vaid aasta. Tiirimetsa 8-klassilise kooli lõpetanutest läks aga mitu tüdrukut pealinna lasteaiakasvatajaks õppima. Nii suundus Tallinna ka Tiia ning sai kolme aasta ja kümne kuuga keskhariduse ja lasteaiakasvataja kutse.

Tiia Saksakulm: “Osa ametinimetusi on aja jooksul rohkem juurdunud kui teised. Meid näiteks kutsutakse sageli ikka kasvatajateks.”

"Tol ajal oli see jah lasteaiakasvataja, nüüdseks on meie ametinimetus muudetud lasteaiaõpetajaks. Samamoodi oli kunagi söögitädi, nüüd on õpetaja abi ning varasema juhataja on välja vahetanud direktor ja metoodiku õppealajuhataja. Paraku on osa ametinimetusi aja jooksul rohkem juurdunud kui teised. Meid näiteks kutsutakse sageli ikka kasvatajateks," naerab Tiia. Eneseharimise ja ajaga kaasas käimise nimel lõpetasid mõlemad õpetajad kaugõppes ka Tallinna Ülikooli (Tiia aastal 2009 ja Lilijan 2010) ning on palju aastaid olnud lasteaia vanemõpetajad.

Tiia ja Lilijan meenutavad, et kui nemad tööle tulid, oli Nõukogude Liidus parasjagu eksperimentaal-kooliklasside katsetamise aeg. Seega loeti kuueaastased lapsed koolieelikuteks, kel tuli tegelda õppetööga. Õnneks see algatus kaua ei kestnud.

"Olid rühmad, kes tegutsesid lasteaia juures, aga ka need, mis avati koolide juures, ning just viimaste õpetajad rääkisid, et lapsed väsivad ära. Kaotati ka laste puhke- ja uneajad. Kui praegu on lasteaia päeva pikkuseks 10,5 tundi, siis tol ajal olid päevad 12-tunnised," räägib Tiia.