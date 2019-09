TARMO PIKNER: Veel kord maanteeameti veiderdustest

Minu mõte oli, et igasuguse töö tegemisel tuleks kasutada inimesele antud võimet mõelda. Kui on antud, kasutada ka talupoja tarkust, mitte järgida pimesi kellegi poolt lauasahtlisse unustatud norme-nõudeid või Brüsselist saadetud mõtlematuid märgukirju ("Maanteeamet ei saa valikuliselt otsustada, milliseid teepeenraid niidame ja milliseid mitte," kirjutas Raido Randmaa 18. septembri Saarte Hääles avaldatud vastulauses).

Kujutan ette, et kui maanteeameti laual oleks normatiiv, et siniste ja valgete õitega lilled tuleb maha niita ja punaseõielised mitte, siis sellist tobedust nad kõhklemata ka teeksid. Teeäärte niitmiseks mõeldud "kobakaga", mis kinnitatud teel sõitva traktori külge, põletatakse raha ja hävitatakse teeäärset loodust, et taimed ei kasvaks üle 20 cm, et põdrad välja paistaksid.