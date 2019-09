KG robootikud lähevad Hiinasse võistlema

KG võistkondade juhendaja MakeX maailmameistrivõistlustel Olle Arak rääkis, et MakeX on maailma juhtiva haridusrobootika tootja Makeblock loodud võistlusprogramm, mis on suunatud peamiselt põhikooli 2.–3. kooliastmele ehk 10–16-aastastele noortele. See pakub eakohast väljakutset ning toetab valdkonnaalast arendamist loovuse, tiimitöö ja robootika põnevate väljakutsete kaudu.