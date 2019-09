Saaremaal avati uudne lutserniekstrakti tehas

Tehase rajanud Demo Farm OÜ juhatuse liige Ain Süld rääkis, et tehas kasutab enda kasvatatud toorainet ning müüb valmistoodangut nii oma kaubamärgi VitaNor all kui ka toiduainete tööstuse tootjatele. „Lutserniekstrakt sisaldab inimese jaoks vajalikke mineraale, vitamiine ja antioksüdante, mis aitavad kaasa inimese immuunsussüsteemi normaalsele talitusele. Lutserniekstrakti igapäevasel kasutamisel toidulisandina on palju positiivseid tulemusi, sealhulgas näiteks aitab kontrollida kolesterooli ja veresuhkru taset ning annab energiat ja tagab vitaalsuse. Seetõttu kogub lutserniekstrakt populaarsust nii Eestis kui ka mujal maailmas. Asjaolu, et kasvatame oma tooraine Saaremaa puhtas looduses, annab meie tootele olulise turundusliku konkurentsieelise,“ rääkis Süld.