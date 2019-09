Liis Lepikule FC Floraga teine meistritiitel

“Meistritiitli võitmine on suur kordaminek, aga ei tohi unustada, et hooaja lõpuni on veel kolm mängu jäänud,” ütles Lepik. “Meistritiitli tõi kogu võistkonna südikas töö terve hooaja vältel. Oleme sel aastal päris palju hea tasemega mänge saanud Balti liigas ja Meistrite liigas, meil on võistkondlikku sisu ning treenerid suutsid meie paraboolid ja integraalid toimima saada.”

Otsustavaks osutunud kohtumises alistati laupäeval Saku Sporting võõrsil 4 : 0. Florakate poolelt sai tabamuse kirja ka Liis Lepik.

“Ma arvan, et enda panuse ja kogu hooaja kokkuvõtted alles tulevad, sest hooaja lõpuni on veel natukene minna,” lausus Liis Lepik. “Tiitli kaitsmist ja võitmist on raske võrrelda, sest võistkonnana keskendume igaks mänguks eraldi ja seame väiksed eesmärgid, mille õnnestunud saavutamine toobki hooaja lõpus kolm karikat. Hooaja sees me tiitli võitmisest kui eraldi eesmärgist ei räägi. Oluline on mängida ilusat jalgpalli ja võistkondlikult areneda.”