Metsküla ekstraktitehas tahab toota kolm tonni aastas

Lutserniekstrakti tootmiseks 6–7 töötajaga tehase püsti pannud OÜ Demo Farm juhatuse liige Ain Süld ütles, et katsetusteks on Saaremaale tulnud spetsialistid Austriast. Tema sõnul on kahenädalane treeningprogramm masinavärgi operaatoritele ette nähtud ja sellest tuleb kinni pidada. "Selle jooksul saame kätte lutserniekstrakti sellisena, nagu teda vajame," selgitas Süld.

Seejärel lastakse ekstrakti veterinaar- ja toiduametil laboris testida, mispeale saab teada kõik olulised näitajad, mille jaoks see hea on. "Praeguse seisu järgi anname välja immuunsust tugevdava toidulisandi," rääkis Demo Farmi peremees.

Üle 5000 aasta ravimtaim

Otsus lutserni kasvatama ja sellest ekstrakti valmistama hakata sündis Ain Sülla sõnul kuidagi loomulikult. Oma varasemas töös inspekteeris ta toiduaineid, metalle, kivisütt, autosid – mida tahes. Tegu oli sõltumatu kontrolliorganisatsiooniga. "Kui meie pitsatid olid peal, siis läksid saadetised Muuga või mõnest muust sadamast välja," kõneles Süld. Seal sai ta kokku oma praeguse hea sõbra Oleg Lapotkoga, kellega asuti koostööd tegema.

"Ühel hetkel avaldas Oleg saladuse, et ta on hulga aastaid tegutsenud ühes oma Peterburi sõbra, botaanikuga lutserni alal," rääkis Süld. Tema sõnul on lutsern olnud üle 5000 aasta ravimtaim, meil aga viimased 50 aastat ja veidi peale millegipärast pigem loomatoit.

Samas on apteekidest võimalik osta Hiinas toodetud lutsernipulbrit, mida vees tõmmiseks lahustada ja seejärel tervise turgutamiseks manustada. Miks aga hiinlaste kraami osta, kui seda on võimalik kohapeal kasvatada. "Võtame taimest välja mineraalained, vitamiinid ja mis meid väga huvitab – antioksüdandid. Tehnoloogia võimaldab seda kõike teha rõhu all ja madalal temperatuuril. Nii palju võin öelda," lausus Süld.

Kasvatavad ise

Lutsernipõllud asuvad samas Metskülas tehase ümbruses, aga ka Meiuste külas. Kokku kasvatab Demo Farm lutserni praegu ca 25 hektaril. "Sellest loodan saada järgmisel aastal vähemalt kolm tonni lutserniekstrakti. See on selline normaalne võimsus, aga võime töötada ka kõik päevad-ööd, kui vaja," naljatas Ain Süld.

Kogu vajamineva lutserni suudavad nad kasvatada oma põldudel. "Meie jaoks on see oluline, kuidas lutsern on kasvatatud, sest oleme ikkagi ökotootjad ja täidame ka kõik kriteeriumid, et tehases ekstraktitootmine oleks öko," kinnitas Süld. Ka produkti müügipoolega tegelev Luzerna OÜ taotleb ökotunnustust.