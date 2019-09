SIGADUS: tere tulemast Saaremaale, ront-lennukiga!

Vana lennuk. Foto on illustratiivne.

"Maanteeametnikud said hakkama järjekordse sigadusega," kirjutab saarlane Tarmo Pikner. "Lõppude lõpuks kuulutati välja uus Tallinna–Kuressaare lennuliini hange, mida juba kevadtalvel lubatud. Üllatuse koht on aga selles, et hanke tingimustest võeti välja lennuki vanuse nõue."