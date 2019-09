Kuressaare haigla ei tõtta Elektrilevi imerohtu vastu võtma

Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend ütles, et niipea kui Kuressaare haigla huvi tunneb, võib Elektrilevi tulla oma lahendust haiglale tutvustama.

Kõrgendatud varustuskindluse tagab Elektrilevi peamiselt kaht tehnoloogilist lahendust kasutades. Lühiajalised katkestused ja pingelohud kõrvaldatakse superkondensaatorite ja muundurseadmete abil, mis suudavad väga lühikese reageerimise ajaga (10 millisekundit) tagada suure asendusvõimsuse tervele asutusele.

Täielikult automaatne

Kui katkestus kujuneb pikemaks kui paarkümmend sekundit, tagab vajaliku elektritoite akupank, mida veelgi pikema katkestuse korral hakkab omakorda laadima generaator. Kogu protsessi juhib automaatne tark juhtimissüsteem.

Elektrilevi teeb konkreetse pakkumise pärast mõõtmist, kui on selge, millist võimsust on tarbijal probleemide ärahoidmiseks vaja. Tiisvendi sõnul sõltub erilahenduse hind väga palju sellest, millised on täpselt ettevõtte vajadused – milliseid võimsusi ja kui kaua tuleb kompenseerida. Terviklahenduse eest hakkab ettevõte maksma kuumaksetena. Seniste arvutuste järgi võib öelda, et suurte ettevõtete puhul tähendaks see ligikaudu 10–20% lisandumist senisele võrguteenuse hinnale.

Uus lahendus sobib Tiisvendi sõnul näiteks ka Saaremaa toiduainetööstustele, kus pingelohud võivad katkematut tootmisprotsessi häirida.

Kuressaare haigla sihtasutuse juhatuse liige Märt Kõlli nentis, et haigla on loomulikult huvitatud katkestusteta elektrivarustusest. “See on ka teenus, mida me kogu aeg oleme Eesti Energialt ostnud. Paraku ei ole see olnud alati meie eeldustele vastav, see tähendab ilma katkestusteta,“ lausus ta.

Tuleb kaaluda

Kõlli lisas, et asutus on valmis küll uudse teenusega tutvuma, kuid on kummastav, et teenus, mida haigla ostab ei olegi selline, nagu eeldatakse – katkestusteta elektrivarustus.

“Selleks, et teenust sihtotstarbeliselt tarbida, peame ostma lisateenuse, mis on 10-20% tänasest kallim. Märgatav on analoogia veebiteenustega, kus on nn tasuta osa ja tasuline osa. Aga tervitame innovatsiooni ka teenusekujunduses,“ lausus ta.

Kõlli nentis, et haigla energiatarvet ja kulukust arvestades ei ole täiendav püsiv hinnalisand siiski hea uudis.