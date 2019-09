"Maal elamise päev" kutsub külla

Ehkki selline üle-eestiline külastusüritus toimub esmakordselt, on sarnaseid üleskutseid tehtud ka varem. Sama sisu on kandnud ka mess "Maale elama", kus kohaletulnud said uudistada erinevate Eesti omavalitsuste tegevusi ja väljapanekuid.

Sel aastal kutsuvad ettevõtmise eestvedajad maal elamisest huvitatud inimesi elu-oluga kohapeale tutvuma ja nagu korraldajadki on öelnud, võimaldab selline lähem tutvus teha hoopis teadlikumaid valikuid. "Usun, et teatav eeltöö on kodus juba ära tehtud. Samas ei ole sündmus suunatud üksnes Saaremaa külalistele, vaid ka saarlased ise saavad koduvallale uue pilguga vaadata," märkis Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu.

See, kui palju huvilisi laupäeval kohale tuleb, ei ole ürituse peamine eesmärk. Maripuu sõnul on oluline maal elamise eri tahke teadvustada ning vähemalt tänavu on "Maal elamise päev" andnud just kohalikele omavalitsustele mõtteainet, millised on inimeste soovid ja eelistused ning kuidas oma tegevusi tutvustada.

"Mandrilt Saaremaale tulnud – ka tagasi tulnud – inimeste lugusid kuulates on jäänud kõlama, et vahel piisab selliseks tõukeks millestki õige vähesest. Selleks võibki olla ka "Maal elamise päev," lausus ta.