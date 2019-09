TÖÖ: Disainifirma, mis kujundab elu

Töötanud varasematel aastatel mitmes ettevõttes, mõtles Martti Pajuste ühel hetkel, et miks mitte luua oma firma, kus ka abikaasa Maaria leiaks oma kunstialastele oskustele rakendust.

"Mulle on kogu aeg huvi pakkunud igasugused tehnilised seadmed, sealhulgas arvutid, ja kuna abikaasa on kunstiinimene, kes firma loomise ajal õppis veel Kuressaare ametikoolis kujundusgraafika erialal, siis jõudsimegi otsusele luua disainifirma, kus me mõlemad saaksime oma oskusi rakendada," räägib Martti.

Alustati kodus

Ettevõtte asutanud tahtejõulised saarlased võtsid asja käsile oma kodus. Garaažis, pere köögis ja elutoas täitsid nad piltlikult öeldes põlve otsas esimesi tellimusi, valmistades kutseid, kinkekaarte ja muid asju.

"Ettevõttega alustades lõikasin käsitsi 39-kraadise palavikuga oma kodus köögilaual esimesi visiitkaarte. Neid oli koguni 300. Paraja tahtmise juures on ka väikeste vahenditega kõik võimalik," rõhutab Maaria.

Nüüd toimetavad nad kunagise Saare KEK-i keskuse hoones. Mai lõpus tegi firma KEK-i majas Ringtee 15 uksed lahti. Soetatud vajalikud seadmed mahuvad praegu kenasti ühte ruumi ära. Kui aga tehniline seadmetepark täieneb, läheb juba tarvis suuremat tootmispinda. Martti sõnul on maja perenaisega selles suhtes kokkulepe olemas, uus ruum on broneeritud.

"Tahtsime suuremat loomingulist vabadust, ise otsustada, mida ja kuidas teha. Teiste ettevõtete pealt oli näha, et tööd jätkub kõigile. Pealegi pole disainitöö "merega piiratud mõtlemine". Graafilise universumi võimalustel puuduvad piirid, tuleb lihtsalt ise asjaga kaasas käia ja piisavalt areneda," tõdeb Maaria Pajuste.

Noored räägivad, et firma loomise juures sai otsustavaks ka see, et neil oli suur tahtmine loomingulises valdkonnas eksperimenteerida ja selle protsessi käigus teiste inimeste või teisisõnu klientide elu ilusamaks kujundada.

"Meie töös ei oma see ju üldse tähtsust, kas klient elab üle lombi Ameerikas, Austraalias või on ta siinsamas Saaremaal," arutleb Martti.

Firma asutajad on aru saanud, et nende kliendid soovivad oma ellu midagi uut ja pilkupüüdvat hea hinna ja kvaliteedi suhtega.

MO Disain pakub laias laastus nii trükiste kui ka veebimaterjalide kujundamisteenust, sealhulgas erimõõduliste visiitkaartide, voldikute, flaierite, plakatite, kupongide, blankettide, diplomite, kalendrite, kataloogide ja muu sarnase trükiteenust.

Valmistatakse kleebiseid ja tehakse kodulehti. Kuumpressi meetodil paigaldatakse rõivastele, reisi- ja kandekottidele logosid ja reklaamkirjeid, kiletatakse autosid ning kujundatakse graafiliselt muid esemeid.

Martti ja Maaria sõnul on koostöö klientidega hästi laabunud. Tõsi küll, mõnikord tekib kujundajal sügaval südamesopis soov, et klient võiks oma tugevalt piiritletud ettekujutusest lahti lasta ja kujundajat rohkem usaldada.

"Meil on hea meel igast kliendist. Oleme kõigile tänulikud, ka neile, kes soovivad näiteks vaid ühte T-särki või ühe kinkekaardi trükki," toonitab Maaria.

Kuidas leiab kujundusgraafik ühe või teise töö tarvis ideid? Maaria vastab, et igale asjale peab lähenema loominguliselt. Tema sõnul küsib ta iga kord ka abikaasa arvamust. Koos arutades jõutakse parima tulemuseni.

Tellimusi kohalikelt

Üksjagu tellimusi on uuele kujundusfirmale tulnud kohalikelt ettevõtetelt. Töötoas hakkab silma Pihtla puidutöökoja tegemisi tutvustav voldik. Martti ütleb, et see tehti Pihtla firmale Maamessile minekuks. "Tegime kogu töö brändist alates kuni voldiku valmistamiseni ikka selleks, et üks Saaremaa firma oleks Maamessil silmapaistev," selgitab Maaria.

Pilkupüüdev on kirevavärviline pildiraamat "Kiilikestega kokkama" Kuressaare Ida-Niidu lasteaia Kiilikeste rühma lastele. Maaria märgib, et selle tegemine pakkus neile loomingulist pinget, kuna raamat tuli nädalaga valmis teha. Välja kukkus see igal juhul väga uhke ning meeldib nii lastele kui ka nende vanematele, lasteaia õpetajatele ja tegijaile endilegi.