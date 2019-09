Muhu üürikorterid läksid nagu soojad saiad

"Jagamisele läheb kaheksa korterit, aga avaldusi on juba teismetes," tõdes Muhu vallavanem Raido Liitmäe, kelle sõnul kolivad elanikud uutele üüripindadele hiljemalt novembri lõpus.

Kortereid üürib vald eelkõige spetsialistidele, kelle tööleasumine eeldab elamispinna olemasolu, samuti Muhus tegutsevate ettevõtete tööjõuprobleemide leevendamiseks. Näiteks saab Muhu vald tänu üürikorterile endale nüüd mandrilt lasteaiaõpetaja, korteri saab kaks hooldekeskuse töötajat, samuti põllumajandusettevõtte Muhu Farmid töötajad.

Neljast sai kaheksa

Tuule Grupi põllumajandusosakonna juhataja Kaido Kaasiku sõnul taotlevad nad endale kahte korterit kahe Hellamaa farmis töötava abielupaari majutamiseks. Praegu käivad laudatöölised Hellamaal tööl Pöidelt.

Muhu valla üürikorterid asuvad kortermajas endise hooldekodu ruumides, mis pärast Muhu hooldekodu valmimist otsustati ümber ehitada üüripindadeks. Ühtlasi renoveeriti ka samas majas elavate inimeste kaheksa korterit.

Muhu Liiva korterelamu ümberehitamine üürieluruumideks läheb maksma 932 000 eurot, millest ühe poole katab vald ja teise poole sihtasutus KredEx kohaliku omavalitsuse elamufondi investeeringu toetusega.

Üürikortereid ehitava Kuressaare Ehitus OÜ projektijuht Neeme Truumees ütles, et töö juures oli ehk pisut iseäralik asjaolu, et hoone keskmises osas tehti neljast korterist kaheksa korterit. "Kolme- ja neljatoalistest tehti väiksemad korterid, aga ehitame projekti järgi ja see ongi ju meie töö," lausus ta. Ka nõudis ehitajalt pisut nuputamist nõukogude ajal püstipandud loodist väljas müüride ja seinte sirgeks ajamine. "Palju sättimist on, et saaks seinad sirgeks," rääkis Truumees.

Raido Liitmäe ütles, et üürihinda pole seni veel välja arvutatud. "Eks see kujuneb, arvestades turusituatsiooni, tehtud kulutusi ja kohalike maksevõimet," märkis ta. Vald ei tohi toetusega ehitatud kortereid müüa 15 aastat. Muhus poleks valmivate üürikorterite müümisel ka majanduslikku mõtet, sest nende ehitamise hind on korterite turuhinnast kallim. "Ei saa lasta tekkida olukorral, kus me ehitame eluaseme hinnaga 1000 eurot ruutmeeter ja müüme siis 700 euroga maha," selgitas ta.

Lisaks korterelamule jõuab Muhus eelseisval kuul lõpule Muhu keskväljaku ja turuhoone ehitus.

Advent tuleb avamisega

Uuenenud Liiva keskuse pidulik avamine toimub koos advenditulede süütamisega 1. advendil.