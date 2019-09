Kui üldiselt kiputakse arvama, et tänapäeva nutipõlvkond ei tea oma isade ja emade noorpõlve mängudest enam midagi, siis päris nii see õnneks siiski ei ole. Nupud ja täringud on jätkuvalt populaarsed, kuid tõsi - õige suund on vaja kätte näidata.