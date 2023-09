Estonia huku aastapäev: lood inimestest Estonia pardal ei kustu

Petis korraldas skandaali

Tänavu 25. septembril avaldas Õhtuleht loo pealkirjaga "Estonia surnuist tõusnud tüürimees osutus petiseks". Selle autor Risto Berendson kirjutab: "Kes meist ei mäletaks Estonia teise tüürimehe, Saaremaa mehe Tormi Ainsalu laeva kaptenisillalt raadiosse öeldud soomekeelseid viimaseid sõnu "…tõesti halvasti, tõesti halvasti tundub siin", millele järgnes vaikus." Kolm aastat tagasi suvel kuulis Berendson, et laevahukus kadunuks jäänud mees on kodukandis välja ilmunud. Paraku selgus, et Tormit mängis kodusaarel hoopis sugulane Tarmo. Et nimed olid sarnased, oli tal lihtne jätta endast mulje kui Tormist. Miks sugulane skandaalil sündida lasi, pole senimaani selgunud.