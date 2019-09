Võrkpalliklubil nüüd kihelkondade motiivides mängusärgid

"Tahtsime teha midagi teistmoodi," ütles Saaremaa võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp. "Klubi toetajad on Saaremaa patrioodid ja mõtlesime, kuidas kodusaart veelgi paremini esile tõsta. Nii said meeste särgid pisut ajaloohõngulised, sest maakonna kihelkonnad on iga mängija särgil vastava triibuna välja toodud. Lisaks rinnal olevale "Visit Saaremaale" on särgil veel vaid klubi logo ja Saaremaa vapp."