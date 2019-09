REPLIIK: Suur Töll – kangelane või külaloll?

Olen küll pool saarlast ja pool muhulast ning hästi tuttav mõlema dialektiga, aga minu meelest on see ö-hääliku piiri tähistava märgi ümber lokulöömine tühine ja mõttetu asi.

Olen maanteeametiga samal meelel – neid märke on meie teede ääres tõesti liiga palju. Tõsi, eluaegse roolikeerajana mind need teeäärsed reklaamid ja muud sildid ei sega. Küll aga häirib mind, kui sõidan mööda Suure Töllu puhkekülast, see ö-tähe rõhutamine puhkeküla sildil.