JUHTKIRI: Läänemeri, leinameri

Kui uudis reisiparvlaev Estonia hukust teatavaks sai, tundus see esiti lausa arusaamatu. Niivõrd uskumatu, kohutav oli teadmine, et tormises Läänemeres olid sunnitud elu jätma sajad inimesed.

Need vähesed, kes Estonia pardalt pääsesid, võivad seda pidada imeks. Veel vähem on neid, kes on soostunud oma ellujäämisvõitlusest avalikkusele rääkima.