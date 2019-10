75 aastat eestlaste suurpõgenemisest – minna ei tahtnud, aga jääda ei saanud

Sirguvad uued põlvkonnad

Kirikus esimestes ridades istus Leo Allas, äsja oma elutee 98. aastat alustanud grand old man. Leo sõnul on Jumala imeteod olnud need, mis teda ja ta peret esimestest pagenduspäevadest tänaseni on saatnud. "Olen siin ainult tänu Jumalale," ütles Leo pärast teenistust, kui päev jätkus Meie Kodu keldrisaalis mälestuste, tordi- ja kohvilauaga. "Nii palju imetegusid ei saa olla juhus."