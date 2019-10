Esimese kirjandusvõistluse saak paistab paljutõotav

Konkursi tingimuste kohaselt ei olnud autoritele seatud vormilisi piiranguid peale teoste maksimaalse mahu 20 000 tähemärki ja selle, et tööd pidid olema eestikeelsed ning moel või teisel käsitlema Saaremaa, Muhu ja teiste saartega seotud teemasid.

Esimene mulje näitab, et n-ö märgist mööda ei ole keegi väga põrutanud. Kõik lood ja värsid on vähem või rohkem saarelised, vormilised lahendused samas üldjuhul traditsioonilised. Enam on saadetud proosateoseid – jutte, naljandeid, laaste, samas ei puudu ka luulevormis võistlustööd.