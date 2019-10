Teeme seekord teisiti!

Aastaid oleme tähistanud Eesti Vabariigi aastapäeva maavanema vastuvõtuga ja nüüd, kui maavanema vastuvõttu enam ei ole, siis volikogu esimehe ja vallavanema vastuvõtuga. Kindlasti on selline traditsioon tähtis ja vajalik. Vastuvõtule kutsutakse inimesed, kes on Saaremaale olulised ja panustanud meie saare ellu.

Kahjuks on erinevatel põhjustel kutsutute arv piiratud ja see on tekitanud arvamusi, milleks on vaja väljavalitute, nn jounside pidu. Tulevad kokku, söövad ja joovad valla raha eest.