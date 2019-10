"Röövsaagi'' etendus andis naljale laiema tähenduse

Käisin "Röövsaaki" vaatamas 14. septembril. Näidendi autor on briti näitekirjanik Joe Orton . Neljandat korda Eesti teatrites mängitava teose on Kuressaare Teatris lavale toonud Peeter Tammearu.

Etendusel oli üks vaheaeg, millele eelneva vaatuse lõpus tegevus nii-öelda külmutati ja seejärel pärast pausi sujuvalt edasi mängiti. Samuti olid oskuslikult ära kasutatud paljud detailid, näiteks matusebüroo omaniku ja vanamehe poja katse kallutada surnud ema kappi, mille järel paljastus kirstu põhi. Seal oli kiri "This side up'' (eesti keeles: see pool üleval) ja kaks ülespoole suunatud noolt. Need näitasid puusärgivalmistaja kvaliteeti ja oskusi, kuid andsid ka lihtsalt humoorika efekti kahe mehe pingutusele.