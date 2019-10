Maakonda lisandus kuus uut rõivakonteinerit

Eilsest on kaks konteinerit ka Orissaares COOP-i kaupluse taga, üks konteiner Kuressaares Tuulte Roosis Musumänniku parklas, Ida-Niidus lisaks üks konteiner Marientali ristmiku parklas ning Smuulis lisaks üks konteiner Rimi juures. Lisakonteinerid telliti, kuna senised Kuressaare viis konteinerit täitusid ikka veel väga kiiresti, selgitas Koppel. Nüüd on Kuressaares kaheksa ja Orissaares kaks riidekonteinerit, samuti on üks riidekonteiner eilsest Muhu vallas Piiri taaskasutuskeskuse juures.