REPLIIK: Saaremaa võlus arstitudengeid külalislahkusega

Pulga talu, kus meid võõrustati, oli ilus, hubane ja suurepärane koht ning toidud väga maitsvad. Üliõpilased leidsid, et süüa õhtust vabamas õhkkonnas koos Saaremaa ametnike, arstide ja praktikal olevate tudengitega oli vägagi vahva – nii sai palju küsida ja teiste kogemustest kuulda. See, et tudengid mittetudengite vahele hajutatult istuma pandi, oli hea mõte – see julgustas meid küsima ja suhtlema.