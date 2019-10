“Paar korda olen mõelnud, et siia mäele ma jään”

Ühel korral juhtus see Elbrusel, kui Karu koos kivilaviiniga mäe nõlva pidi alla veeres. "Esimese hooga mõtlesin, et pääsen luumurdudega. Aga kui mäe küljest lahti lendasin, siis mõtlesin, et luumurrud – see on vist liiga optimistlik prognoos," meenutas tavaelus pulmaisa ja õhtujuht eile Kuressaares oma raamatu "Teekond tippu. Minu esimesed 51"esitlusel. Tegelikult vedas Karul sel korral roppu moodi: ta pääses lõhkise pea, muljutud küljekontide ning sinikaid täis tagumikuga.

Teine lugu juhtus Costa Ricas, kuhu Karu oli küla servale pika rohu sisse telgi üles pannud. "Keset ööd lõin äkki silmad lahti ja nägin ereda kuuvalguse taustal läbi telgiriide kumamas mehekuju, kelle käepikenduseks on matšeete. Ta tõstis käe ja mina olin, valmis juba röögatama...“ Mees lihtsalt koputas terariistaga telgile. “Mõtlesin, et kui ta rapsima hakkab, siis saan tagauksest välja, kolm meetrit alla, ma olen alasti, saan kriimustada, jõuan külla mõnda hoovi, saan pureda kõigi nelja koera käest, kellel on ühed ja samad vanemad, aga ma jään ellu," rääkis Karu. Lõpuks läks tal korda toda külameest oma napis hispaania keeles veenda, et on vulkanoloogiaprofessor Tallinnast, kes ootab kohe-kohe saabuvaid San Jose ülikooli kolleege.

Need ja kümned teised muhedad lood panid esitlusele kogunenud huvilised korduvalt naeru rõkkama. Aastast 1994 mägedes roninud Karu võttis endale kord pähe, et käib ära iga maailma riigi kõrgeimal tipul. Kolmapäeval nentis ta, et 206 plaanitud tipust on praeguseks kirja saanud 80, neist 51 lugu on kirjas ka uues raamatus. Paarkümmend jääb ilmselt külastamata, sest sinna ametlikult lihtsalt ei pääse, poliitilistel või religioossetel põhjustel.

Karu nimekirja seni madalaim tipp, vaid 75 meetrit üle merepinna ulatuv Vatikani mägi, asub tillukese linnriigi aias, kõrgeim on aga 6962-meetrine Aconcagua Argentinas.