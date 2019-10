Vald lõpetas lepingu 14 000 eurot saanud MTÜ-ga

Paar päeva tagasi, mil Saarte Hääleni jõudis info lepingu võimalikust lõpetamisest, nimetas vallavalitsus seda spekulatsiooniks ja keeldus teemat kommenteerimast.

Eile saatis abivallavanem asjaosalistele kirja, et leping MTÜ-ga lõpetatakse. Valla meediaspetsialisti Risto Kaljuste sõnul on vald seniste teenuste eest tasunud 13 835 eurot. Leping nägi ette küll lisaks ka mitut auditit, raporteid ja nõustamisi, milleks polnud esialgu raha. Möödunud nädalal ütles aga vallavalitsuse esindaja, et edasine koostöö PIRN-iga ja selle eest maksmine otsustatakse jooksvalt.

Abivallavanem Helle Kahm, kes on varem pidanud PIRN-i rolli ülimalt oluliseks, ütles Saarte Häälele, et otsust ei tuleks võtta kui lepingu lõpetamist või teenustest loobumist, vaid et MTÜ on tänaseks lepingulise kohustuse täitnud.

Valla tähtsaimad partnerid on aga jätkuvalt siinsed haridusasutused ja tugisüsteemide inimesed, kinnitas Kahm.

Saaremaa laste ja perede tugikeskuse asutas Saaremaa vald kevadel, et koondada logopeedid, psühholoogid, eripedagoogid ja sotsiaalpedagoogid ühte asutusse ning nõnda pakkuda koolidele ja lasteaedadele paremat tugiteenust. Seni said väiksemad haridusasutused tugispetsialiste väga kesiselt kasutada. Uus keskus pidanuks valla arvates olukorda parandama.

Märtsi lõpus sõlmitud lepingu järgi pidi MTÜ Tulevikuharidusekeskus PIRN valda selle tugikeskuse loomisel nõustama, korraldades koolitusi ja ümarlauaarutelusid, viies läbi auditeid, aga luues ka keskuse mudeli ning nõustades valda keskuse juhi valimisel.