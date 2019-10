FC Kuressaare vormistas kodus hooaja suurima võidu

“Me oleme kannatanud ja uskunud ning täna saime tasu,” rõõmustas peatreener Dmitrijs Kalašnikovs . “Tänase mängu ja eriti esimese poolaja kohta võib öelda, et me mitte ainult ei võidelnud, vaid me ka võitsime. Me mängisime paremat jalgpalli, lõime ilusad väravad ja lõime palju.”

“Kui meeskonnal on kaks mängijat vähem ja vastasel ei ole ühtegi võimalust väravat lüüa, aga meil olid paremad võimalused, siis see räägib sellest, et me oleme füüsiliselt heas seisus,” lausus Dmitrijs Kalašnikovs. “Nii visalt ja distsiplineeritult mängimiseks on vaja suurt südant, et oma kodulinna ja Saaremaa eest võidelda. Samas jääb ainult tahtmisest väheks ja selleks on vaja valmistuda. Usun, et me oleme ka eelmiste mängudega selle poole liikunud.”