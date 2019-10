Walesi ralli võitnud Ott Tänak jätkab tiitlikursil

“Võidutunne on joovastav ja imeline!” rõõmustas Ott Tänak. “Mul on väga hea meel, et kogu see suur pingutus ja töö, mida paljud inimesed taustal teevad, on ennast taas kord ära tasunud ja läheme siit Walesist koju maksimumpunktidega.”

Kokkuvõttes edestasid Ott Tänak ja Martin Järveoja 10,9 sekundiga belglast Thierry Neuville’i ja 23,8 sekundiga prantslast Sébastien Ogier’d. Punktikatsel näitas Ott Tänak taas konkurentidele püüdmatut kiirust, kui võttis seegi kord maksimumi, edestades Sébastien Ogier’d, Esapekka Lappit, Elfyn Evansit ja Thierry Neuville’i.

“Nagu ka tiimi slogan ütleb “Pushing the Limits for Better!”, siis enne viimast katset tundsin ennast autos enesekindlana ja seetõttu otsustasin suruda nii palju, kui vähegi kannatab, et võtta punktikatselt kõik saadaolevad punktid, sest teadupärast hakkab hooaja lõpus lugema iga viimane kui punkt,” selgitas saarlasest rallipiloot.

Walesi ralli võit pani Ott Tänaku olukorda, kus tal on hea võimalus MM-tiitel kindlustada juba kolme nädala pärast Kataloonia rallil. Selleks oleks tal Kataloonia etapi järel vaja vähemalt 30-punktilist edu, sest võrdsete punktide korral on Tänak eduseisus, kuna just tema võidab sel hooajal kõige rohkem rallisid.

MM-sarja punktiseis: 1. Ott Tänak 240; 2. Sébastien Ogier 212; 3. Thierry Neuville 199; 4. Andreas Mikkelsen 102 punkti.