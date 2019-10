Muhu kalakohviku maja läheb lammutamisele

Saarte Hääl on varem kirjutanud, et Muhu kalakohviku kinnistu omandanud pealinna ettevõte OÜ Traffic Trade lammutab kohvikuhoone ja ehitab krundile Muhu teenusemaja. Muhu Maja esindaja Aivar Ljaš rääkis aasta tagasi, et kahekorruselisse hoonesse tulevad kontoriruumid ja kolm-neli ruumi teenusepakkujatele.