Vald annab ettevõtlikkuse edendamiseks 22 000 eurot

Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk rääkis, et kõnealune projekt käib 2016. aastast ja kestab 2023. aasta keskpaigani. Tegu on regionaalse toetusmeetmega, mille peamine eesmärk ongi ettevõtlusaktiivsuse hoidmine ja kasv ning prioriteetsete majandusharude toetamine.

2020. aastast algab Paenurga sõnul uus rahastusperiood ning tegevused tulenevad eesmärkidest uues maakondlikus arengustrateegias. Projekti juhtpartner on Saare arenduskeskus, tegevuste planeerimisse ja elluviimiseks on kaasatud aga mitmed kohalikud partnerid. "Projekti toetuse määr on 84% ja omaosaluse määr 16%," sõnas Paenurk. Omafinantseeringu tagab lisaks Saaremaa vallale Paenurga sõnul ka Muhu vald. Projekti kogumaksumus tuleval aastal on 143 885 eurot.