Kuressaare Soojus otsib juhatuse liikmeid

Teine praegune juhatuse liige Jaan Mehik on puhkusel ning tema plaanidest eile aimu saada ei õnnestunud. Paul Leemeti sõnul ei ole tema kolleegi käest küll kuulnud, et too ei sooviks jätkata.

Ettevõtte nõukogu esimees Tambet Kikas ütles, et jätkatakse kaheliikmelise juhatusega. Juhatuse liikmetest ühe kanda on majandus ja üldjuhtimine ning teisel tehniline pool.

Kikase sõnul on arutatud, et kuna vallavalitsusel energeetikaalane kompetents puudub, võiks soojaettevõte olla valdkonna teemasid koondav partner. See eeldaks tema sõnul ühe töökoha loomist, kus töötav inimene seda valdkonda hästi tunneb ning on arendusse ja tulevikku vaatav. Seda nii soojafirma enda arendamiseks kui ka valla energiamajandust koordineeriva asutusena.