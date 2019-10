MADIS KALLAS: Tahame Läti-liiniga edasi minna!

Kui reaalne on, et Saaremaa vallavalitsus leiab plaanitavale Mõntu–Ventspilsi laevaliinile operaatori, asudes seda uuesti otsima näiteks oktoobris? Palun arvamust, kas liin käivituks 2021, 2022 või millalgi hiljem?

Seda on raske ennustada. Samas liin kunagi ju töötas ja see näitab, et seda liini on võimalik käigus hoida, aga pigem on küsimus dotatsiooni suuruses. Saaremaa vald on ainus Eesti vald, kes sellises mastaabis ühenduste arendamise, kaardistamiste ja võimalike vedajate leidmisega tegeleb.

Loomulikult on suur abi ka sellest, et Ventspilsi pool on sellest samuti huvitatud. Võib-olla ilma Ventspilsi huvita oleks antud projekti osas töö juba katki jäänud, aga mõlemad pooled on valmis tuleviku liini nimel tööd tegema.

Millised analüüsid ja uuringud või arvamused annavad vallavalitsusele kindlust, et projektiga üldse edasi minna?

Osapooled on nii kokku leppinud, et vaatame ära võimalikud pakkujad ja hanke tulemused ning alles siis saame teha otsuseid. Mina oleksin kodanikuna küll äärmiselt pettunud, kui isegi ei üritataks erinevaid ühendusi Saaremaaga parandada.

Kas poliitiline tahe projektiga jätkata on alles?

Tahe on jätkuvalt olemas ja seni, kuni liini käivitamisega kulusid põhimõtteliselt kaasnenud ei ole, on kindlasti mõistlik seda jätkata.

Milline oleks vallavalitsuse jaoks põhjus tunnistada, et tegelikult asjast asja ei saagi?

Kindlasti on meie jaoks oluline leida sobilik operaator ja kui tema küsitud dotatsioon on Saaremaale ja Ventspilsile vastuvõetamatu, siis oleks vähemalt minu süda rahul ning saaksime minna edasi teiste projektidega.

Üks on aga kindel, et kui me seda kaardistamist ja pakkumiste küsimist ei tee, siis ei ole isegi võimalust liini käivitamiseks.

Erinevate liinide käivitamiseks või liinide kvaliteedi parandamiseks teevad vallavalitsus ja volikogu pidevalt tööd ning nii juba aastaid.

Näiteks lennuliikluse osas oleme rääkinud suuremast, uuemast ja parematel aegadel väljuvast lennukist iganädalaselt alates 2016. aasta algusest. Samas ei saa tulemust kunagi ette garanteerida, aga kindlasti ei tohi võimaliku ebaedu kartuses seda ka tegemata jätta.

Sama võib öelda kolmanda suure parvlaeva toomise kohta Virtsu–Kuivastu liinile, et ka seda on aetud aastaid, aga tulemust ei saa kunagi ette teada. Ventspilsi liiniga sarnane töö on käinud ka juba mitu aastat võimaliku lennuliini avamise osas Rootsi, Soome või Läti suunal.

Kuigi hetkel liini reaalselt veel avatud ei ole, ei tohi seda tööd kindlasti pooleli jätta, vaid tuleb aktiivset tööd edasi teha – üksnes siis säilib võimalus, et see liin ühel aastal ka reaalselt tuleb.

Kuivõrd tuleb kõne alla arutleda Läti-suunalise laevaliini üle, mis saaks alguse Roomassaarest?

Seda teemat on arutatud ja seni on see jäänud reisi kestuse taha. Roomassaarde sõit oleks niivõrd palju pikem ja hetkel kaalumisel olnud laevatüübid sõidaksid seda vahemaad oluliselt pikemalt.

Kes liini käitamise väga halva ettevalmistustöö eest vastutab?

Saaremaa vallavalitsuses toimuvate asjade eest vastutab vallavanem. Samas on selle väitega raske nõustuda, sest võimalike operaatorite huvide osas on vallal võimalik vähe ära teha. Saame vaid infot levitada ja võimalike huvilistega kohtuda ning seda me oleme ka teinud.

Vallavalitsus ja volikogu on tegelenud ühenduste teemadega aastaid ning mina endiselt loodan, et ühel hetkel on meil Tallinna vahet lendamas suurem lennuk, Virtsu ja Kuivastu vahel kolmas suur praam, lennuliin näiteks Soome või Rootsiga ja laevaliin Lätiga.