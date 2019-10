Saaremaa aasta turundaja on Ott Tänak

Tema nominatsiooni seadis üles Visit Saaremaa, mille turismiinfospetsialist Kristina Mägi põhjendas, et tõenäoliselt on Ott Tänak läbi aegade kõige kuulsam Saaremaalt pärit sportlane.

"Lisaks kümnetele tuhandetele fännidele Eestis jälgib tema tegemisi aktiivselt sadu tuhandeid inimesi üle terve maailma," sõnas Mägi. "Oti tähelend viimastel aastatel on olnud märkimisväärne. Ta on tähelepanu keskpunktis."

Lisaks silmapaistvatele sportlikele saavutustele tegi Ott Tänak sel aastal ka oma esimesed sammud filmimaailmas: "Ott Tänak – The Movie" on täispikk mängufilm Oti karjäärist ja elust. "Muu hulgas on filmis tähtsal kohal Saaremaa. Paik, kus saab tippspordist puhates nautida rahu ja vaikust," märkis Mägi. Lisanominendid selles kategoorias olid Lahhentagge OÜ ja Kuressaare tänavafestival.