TERVIS: Inimene vajab vett nii kehale kui ka hingele

Ka tuntud toitumisnõustaja Erik Orgu soovitab külm dušši, mis on üllatavalt kasulik nii kehale kui ka nahale ning stimuleerib ka kaalukadu. Orgu toob välja, et külm dušš ergutab vereringet, parandab juuste läiget, nahatervist ja immuunsust.

"Kuna külm vesi ergutab vereringet, jõuab veri paremini kõigi organiteni. See on kiirema ainevahetuse alus ja parandab organite varustatust hapniku ja toitainetega. Ka aitab see tõsta sinu üleüldist stressitaluvust," märgib Orgu, lisades, et protseduur leevendab muu hulgas emotsionaalset madalseisu.