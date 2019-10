Tellijale

"Minu jaoks kujutab Saaremaa kaubamaja kilekott endast kodutunnet. Kõige puhtamal kujul. Paned sinna kohalikku tavaari sisse ja tunne on kohe palju parem. Sa justkui ei ole enam üksi, nagu sõber oleks kõrval," selgitab Kristjan.

Kodutundega täidetud kilekoti lugu sai tegelikult alguse juba kahe kange esimesest reisist Lõuna-Ameerikasse. "Käisime Ecuadoris, Boliivias, Tšiilis ja Peruus. Tookord oli mul kaasas veel Viimsi marketi, minu kodupoe kilekott. Asja mõte on selles, et kui sa oled kusagil kaugel reisi peal, siis tihtipeale tuleb ju peale koduigatsus. Ja siis on hea, kui miski kodu meelde tuletab."