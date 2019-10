Rajaleidja piirkonna juht: ma olen tugikeskuste usku

Tiina Kütt FOTO: innove.ee

Tiina Küti kontor on Kuressaares üle nädala mõne päeva kaupa. Lisaks siinsele Rajaleidjale tuleb tal Innove keskusi juhtida ka Haapsalus ja Kärdlas. Kütt juhib samal ajal ka Haapsalu hariduse tugiteenuste keskust, mis on sarnane, kui Saaremaal käivituv laste ja perede tugikeskus.

Haapsalus alustas tugiteenuste keskus veebruaris ning Küti sõnul oli ka seal vastuseisu peamiselt suurte koolide poolt. Kütt märkis, et omavalitsus tegi väga head selgitustööd ja pärast Haapsalu volikogu otsust keskus luua on õhkkond olnud pigem töine.

Haapsalus oli stardiolukord Saaremaast erinev. Seal ei olnud kõik tugispetsialistid koolide palgal – mõned koolipsühholoogid töötasid vormiliselt juba omavalitsuse all. Haapsalu ei ole tänapäeval enam vaid asula kunagise linna piirides, vaid ka mitut endist valda hõlmav omavalitsust. Õpilasi on Saaremaaga samas suurusjärgus.

Tiina Kütt ütles, et Haapsalus otsustasid nad struktuuri poolest esialgu kõik samaks jätta. Spetsialistid töötasid edasi seal, kus enne. Muudatust oli nii palju, et mõnel spetsialistil tuli hakata käima ka mõnes teises koolis.

Peamine pluss, mis Küti sõnul on uuendustest tulnud, on meeskonnatunne. Just väiksemate koolide spetsialistid on kiitnud, et nüüd saavad nad oma tööd kolleegidega arutada ja analüüsida.

Küti sõnul on praeguseks juba näha, et tugiteenuste keskusest on kasu. Näiteks tõi ta ühe maakooli, kus ei ole psühholoogi, kuid selles koolis õppivatele lastele on psühholoogi vaja. Lisaks igapäevaselt kohal olevale sotsiaalpedagoogile käib koolis nüüd kaks korda kuus ka tugiteenuste keskuse psühholoog. "Mina olen tugikeskuste usku," kinnitas Tiina Kütt.