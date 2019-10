Saaremaa ralli võitsid Georg Gross – Raigo Mõlder

Juba reedel konkurentidega vahe sisse teinud ja kolm kiiruskatset võitnud Gross – Mõlder jätkasid ka laupäeval samas tempos ning lisasid enda kontole veel kümme katsevõitu, mis tähendas, et nad võitsid kõik järjekorras 52.Saaremaa ralli katsed. Finišis oli tänavuste EMV1 ehk absoluutarvestuse meistrite edu lähimate jälitajate ees 2:42,7.

„Tegelikult mulle ei meeldi libedaga üldse sõita, aga üllatavalt mugav oli ning tiim oli auto nii hästi ette seadistanud. Ott (Tänak) jagas ka veel enne rallit näpunäiteid, et kuidas peaks sõitma nendes tingimustes ning mulle tundub, et ma sain sellest barjäärist üle ja oli väga hea sõita. Oli kihvt hooaeg ja ma ei lootnudki enam enne Saaremaad tiitlit, aga kuna Oliver Solberg ikka ei tulnud, siis tekkisid võimalused ja võtsime selleks vajaliku võidu“ võttis Georg Gross ralli finišis Saaremaa ralli ja hooaja kokku.

„Ilmselgelt ma ei oodanud kohe esimeselt rallilt neljaveolise autoga sellist tulemust, aga eks siin teistel oli ka ebaõnne, kuid tegime ka ise head sõitu ja täpselt selle tempoga, mis vaja. Ralli alguses arvasin, et kui oleme ralli lõpuks TOP5 oleks väga rahul, aga kohe esimesest katsest alustasime enda klassi võiduajaga ja nii need ootused veidi kasvasid. Ralli lõpuks sain juba aru, mis see auto konkreetsetes olukordades teeb. Eks õppimist oli ja on ka edasi selle autoga, kuid siit on hea edasi minna,“ võttis õnnelik Roland Poom Saaremaa ralli kokku.

„Ma arvan, et meie teine koht jäi täna Undva esimesele läbimisele, kus sõiduvea tegime. Ilma selleta oleks meil olnud kuni lõpuni sekund-sekundis sõit. Ega me ei oodanud, et me selle uue autoga hakkame kohe oma klassi esikohale sõitma, aga see oli endale ka positiivne üllatus. Oli tükk tegu, et siin puhtalt sõita, sest testi sai enne rallit vähe teha ja rumalaid vigu tuli sisse. Roland tegi korraliku soorituse ja igati vääris seda kohta meie ees. Kõigest hoolimata olen ma tulemuse üle õnnelik,“ sõnas Raul Jeets ralli lõpupoodiumi eel.