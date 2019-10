Sõnajalad käivitasid taas Aidu tuulepargi ehituse

Aidu tuulepargi arendust juhtiv Andres Sõnajalg ütles, et tegemist on nii-öelda puhtalt lehelt alustamisega, sest laialdast tähelepanu saanud vastasseis ametnikega puudutab ainult tuulikuid number 4 ja 5.

"Meil on Aidus kokku 30 kinnistut, millest 28 osas pole käimas ühtki vaidlust ega menetlust. Meil on jõustunud kohtulahend, mis kinnitab ehituslubade kehtivust ning meil on kõik võimalused jätkata ehitamist vastavalt projektile," märkis ta.

"Seni, kuni tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet õpivad kohtu kaudu, kuidas tuulikute kõrgusi mõõta ning millised on nende kui riigiameti pädevuse piirid, on meil ettevõtjatena täita hoonestusõiguse lepingust tulenev kohustus tuulepark aastaks 2023 valmis ehitada," ütles Andres Sõnajalg.

Viimased kuu aega on tuulikute tarnija Eleon pidanud läbirääkimisi oma rahvusvaheliste allhankijatega, et taastada koostöö Aidu tuulepargi tuulikute tootmiseks.

"Oleme praegu senisest ajagraafikust maas – võib öelda, et ligi kolm aastat – ning nüüd tuleb tootjatel leida meie tuulikute komponentide tootmiseks uued ajaaknad. Sellised ajalised ressursid pannakse väga pikalt ette paika ja see on ka üks põhjus, miks Eesti riigiametnikud oma ettevaatamatu käitumisega on tekitanud suured kahjunõuded," ütles AS Eleoni tegevjuht Oleg Sõnajalg.