Vaata ette, ära tuku – armastatu paneb putku!

Kammerooperi nime all on dirigent ja kunstiline juht Edoardo Narbona kokku sulatanud kolme erineva autori teosed. Lavastuse põhiraskust kannab tšehhi helilooja Jiří Antonín Benda (ka Georg Benda) melodraama "Ariadne auf Naxos", mis esietendus 27. jaanuaril 1775. Melodraama tähendab siinkohal lavavormi, kus teksti esitatakse muusika taustal, kuid otseselt mitte muusikasse.

"See on natuke nagu vanaaegne räpp, mitte küll ehk nii rütmiline. Pigem teatraalne kõne, mida saadab ja markeerib orkester. Iga juhul väga huvitav kooslus," rääkis Narbona.

Asja teeb põnevamaks see, et dirigent on põhiteosesse põiminud kaks aariat Franz Joseph Haydni samateemalisest kantaadist "Arianna a Naxos" (1789) ja Veljo Tormise koorilaulu "Viimane laev" (1981).

"Need on paigutatud erinevatesse kohtadesse, kuid mitte selleks, et saaks kokku mingi puder, vaid et Benda teost rikastada. Kahes kohas on sõnad nii olulised, et näitlejanna, kes seni on kõnelenud, hakkab laulma. Sõnadest jääb väheks – need peavad saama muusikaks. Ja see on üleminek ooperile," selgitas Narbona.

Ariadne ja Theseuse lugu on läbi aegade juhtunud ikka ja jälle – naine aitab meest, nad armuvad, aga lõpuks jätab mees naise maha. Produtsent Annikki Aruväli märkis, et Läänesaarte kammerorkestri lavastus on toodud kaasaega ja peaks tänast vaatajat-kuulajat kindlasti kõnetama, kuna niisuguseid lugusid juhtub ka tänapäeval. "Etendus räägib meie elust, armastusest, koosolemisest, suhetest," lausus ta.

Aruväli sõnul on kolme erineva teose interpoleerimine ehk kokkusulatamine õnnestunud ülihästi. "See on hämmastav, kuidas Benda ja Haydni helikeeled kokku kõlavad," ütles ta, lisades, et teoseid ei ole mingil moel muudetud – ei ühtegi nooti ega ka helistikku.

Narbona ei osanud öelda, kas oma teose 14 aastat hiljem kirjutanud Haydn võis olla Benda melodraamat näinud või selle partituuriga tutvunud. "Seda ei saa välistada, tal võis see võimalus kindlasti olla."

Mis Tormisesse puutub, siis tema on Aruväli sõnul lavastuse ehk kõige intrigeerivam lüli. "Pärast surma ma saan oma laeva,/ mille tulesid ise ei näe./ Enne seda, mu kallis, sain taeva/ ja õitseva maa sinu käest." Nõnda algab Juhan Smuuli luuletus "Viimane laev". Veljo Tormis viisistas selle omal ajal meeskoorile. Kammerooperi tarbeks tegi Edoardo Narbona laulust omakorda lühendatud ja orkestriseadega versiooni. See on etenduse üks siduspunkte, kus saavad kokku Saare- ja Muhumaa ning kauge Naxos.