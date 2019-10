Meedikud õpetasid saarlastele elustamist

Pärnu haigla anestesioloogia-, operatiiv- ja intensiivraviteenistuse juhataja, saarlase Raido Paasma sõnul kipuvad täiskasvanud lastest pelglikumad olema, kui neil paluda mannekeeni peal elustamist katsetada. "Need, kes on tagasihoidlikkusest võitu saanud, leiavad, et see oli väga õpetlik kogemus," lausus Paasma.