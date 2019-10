Lastel tuleb pingeridadega harjuda

Loomulikult tekivad kõigil mingid tunded selles osas, millisel positsioonil nad selles pingereas asuvad. Nii peabki olema. Kindlasti aga ei too see kaasa koolikiusamist ja vaimseid häireid.

Laps peab õppima valdama ka kehva tulemusega seonduvaid emotsioone. See ei ole ju maailma lõpp. Kindlasti peaks talle selgitama, miks talle pingereas just selline koht kuulub. Kogu aeg on koostatud pingeridu ja me kõik oleme elus ja terved. Kuidas nüüd järsku kõik emotsionaalselt viga saavad? Palun tegelege ikka vajalike asjadega, mitte sellistega, mis on ilmselgelt pseudoprobleem!