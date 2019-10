JUHTKIRI: Surematuse seene usku

Saaremaalt pärit mees Enn Kaljo usub, et lakkvaabik ehk punane reishi pole nimetust "igavese elu seen" saanud ilmaasjata. Ju on sellel arvamusel ikka alust, kui seenele juba niisugune tiitel antud. Ning kui Läänemaal lakkvaabikut kasvab, küllap ka Saaremaal.

Tuleb see väärtuslik seen vaid üles leida. Kui otsingud vilja kannavad, küll siis leiab ka viisi, mil moel on kõige kasulikum reishit inimeste hüvanguks kasutada.