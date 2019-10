Saarlaste toetusfond avas teise taotlusvooru

MTÜ Vöimalus tegevjuhi Merit Trei sõnul on teise vooru rahastamisele minevate projektide suurusjärk sama ehk 50 000 eurot. "Oleme omalt poolt teinud vahepeal veidi kodutööd, et taotluste esitamine oleks inimeste jaoks lihtsam. Värskelt on valminud meie kodulehekülg, kus on olemas taotluse esitamise vorm ja kogu taustinfo. Loodame taas aktiivset osavõttu," ütles Trei.