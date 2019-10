Vallavalitsus tegi bussifirma Atkole ettekirjutuse

Näiteks on bussifirma erinevatel liinidel korduvalt jätnud peatuses ootavad inimesed peale võtmata. Mõningatel juhtudel on see leidnud ka tõestamist.

Samuti on vallavalitsusele tulnud kaebus, et ühes bussis puudub püstiseisvate reisijate jaoks vajalik lisavarustus ning buss teenindab ülerahvastatud liine ega pea kinni kiiruspiirangutest. See kaebus ei leidnud tagantjärele tõendamist.

Püstiseisvate reisijate vedamise kohta on tulnud kaebusi mitmelt teiseltki liinilt. Pärast kaebusi on liinidele pandud suuremad bussid. Vallavalitsus tegi ka kontrolli ning ühel liinil avastati rohkem püstiseisvaid reisijaid kui bussi tehnilises passis lubatud.

Ühe liini puhul selgus kontrollimise tulemusena, et septembrikuu jooksul on sõiduplaani järgitud vaid ühel korral. Kõigil teistel päevadel on buss erinevatest peatustest väljunud ettenähtud kellaajast varem. Kõige rohkem lausa viis minutit. Vallavalitsus märgib, et kui bussi hilinemine on veel kuidagi mõistetav, siis peatusest varem lahkumine seda kindlasti ei ole.

Samuti on tõendatud, et ühel liinil hilines buss väljasõidul pea 20 minutit. Tegu olevat olnud inimliku eksitusega.