Quo vadis, Kuressaare?

Täpselt on tabanud Kuressaare linna elanike mured Vahur Reede oma arvamusloos, mis ilmus Saarte Hääles 7. veebruaril: "Saaremaa valla tekkega kaotas Kuressaare oma ligi pool tuhat aastat tagasi saadud linnaõigused. Seda tõsiasja pareeriti väitega, et ega´s Kuressaare linnana kao, asulana on ta ikka linn. Paraku pole ka see nii. Nimelt muudeti seoses haldusreformi seadusega kohaliku omavalitsuse korralduse seadust (KOKS) ja kirjeldati ära vallasisene linn asulana. KOKS välistab võimaluse, et vallavanemal on ka Kuressaare linnapea esindusfunktsioon. Vallasisese linna linnapea saavad valida ainult linnakodanikud kogukondlikult. Kudjape alevik ühel pool Kuressaaret ja Nasva teisel pool, aga Kuressaare ei ole enam isegi mingi asula KOKS-i mõttes. Linnakodanikelt on võetud põhiõigus endale ise esindajaid valida."

Vahur Reedel on õigus – kui kohalik valija ei saa valida kohalikku volikogu, ei saa ta valida ka kohalikku linnapead.

Ometigi pole see, kas KOKS võimaldab valida lisaks maavanemale ka linnapea, käesoleva artikli autorite arvates "meie mure", ehk küll on, aga see pole nii primaarne, kui seda on kohaliku võimu (kuri)tarvitamine oma avaliku funktsiooni täitmisel endises Kuressaare linnas. Seega on linnapea olemisel ja valimisel ka teine külg – kui pole linnapead, siis pole ka linnapea vastutust linna asjade ajamisel ning vallavanema vastutus lahustub kogu valla-maakonna peale.

Mõni kuu tagasi hakkasid endised linnaelanikud nägema, et Kuressaare linnapargis, mere pool, muinsuskaitsealal, on alustatud mingisugust "suurehitust". Uurimisel selgub, et aadressil Kalda puiestee 1 on ehitamisel betoonist rulapark.

Seadust täitku kõik

Kas rulapark on osa Kuressaare püüdlustest saada Euroopa 2020. aasta spordilinna tiitlit, ei tea. Pole ka oluline, kuid seadust peab ikkagi täitma nii linnapea kui ka vallavanem.

Rulapark on 125 m² ehitusaluse pinnaga ehitis, mis rajatakse vanalinna muinsuskaitsealale. Selle projekteerijaks Skatepark OÜ projekteerija Kristjan Lepik, kellel on majandustegevuse registri andmeil vaid ehituskonstruktsioonide osa projekteerimise õigus. Puuduvad muinsuskaitse eritingimused ja muinsuskaitseametiga kooskõlastatud projektdokumentatsioon. Kuressaare üldplaneeringu põhjal on tegemist Kuressaare mereäärse segahoonestusalaga, kus üldjuhul kehtib arhitektuurikonkursi korraldamise kohustus.

Vastavalt Kaarma valla ja Kuressaare linna ühisplaneeringu nõuetele seatakse Kuressaare rannaäärsel alal tingimused ehitiste püstitamiseks detailplaneeringuga. Detailplaneering tuleb koostada ka siis, kui ehitusõigus soovitakse anda 20–60 m² ja kuni 5 m kõrgusele ehitisele.

Kolakas Alberti kõrval

Ehitised on nii hooned kui ka rajatised. Detailplaneeringu kohustus pole kius, vaid ainus võimalus avalikkust kaasates leida ehitisele parim asukoht ja otsustada konkursi vajadus.