JUHTKIRI: Invalift kui tüliõun

Kasvatada üksi puudega last ei ole kerge. Seda, kui raske on oma liikumispuudega last treppe mööda tassida, teab ilmselt kõige paremini ema, kes seda tööd on päevast päeva ja aastast aastasse teinud. Isegi kui astmeid on kõigest kuus ja teismeline laps õblukesem ja väiksem kui tema eakaaslased. Just sellist treppi mööda kannab iga päev oma 16-aastast tütart kuressaarlane Kaja Laus, kes on aastaid tegutsenud selle nimel, et oma lapse jaoks invalift saada.