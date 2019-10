RAUL VINNI: Edetabeli viimane koht – trauma kogu eluks?

Keelame ka autahvlid?

Kuidas on võimalik, et koolis on autahvlid? Needki kajastavad ju õpitulemusi. Kas mõni kaheline ei tunne siis edukate klassikaaslaste fotosid vaadates piinlikkust ja hingevalu?

Ja kui veel mõelda, milliseid tänapäeva mõistes alandusi pidid praegused neljakümnesed ja vanemad omal ajal koolis üle elama. Kõik loeti ette. Hinded, punktid, märkused. Rääkimata muidugi spordipäeva tulemuste ülespanekust kooli stendile. Enamikul neist inimestest peaks olema korralik psühhotrauma, mis siiamaani öösiti magada ei lase.

Ilma irooniata, see on kurb tõsiasi, et tänapäevase olukorrani, kus viimaseks jääjate nimesid ja hindeid varjama hakatakse, oleme me jõudnud omaenda käitumise tõttu.

Tänapäeva ühiskonnale on omane edukultus. Mida kaugemale ja kõrgemale sa oma tegemistes küünid, seda parem sa oled. Luusereid ei sallita. Olla mitteedukas tähendab olla kaotaja.

Ma arvan, et väga paljudel meist on tulnud ette olukordi, kus sa tahakski olla seesama spordipäeva nimekirja viimane, kelle nime ei avalikustata. Olla nähtamatu. Just seepärast, et sa ei ole nii edukas kui su sõber, naaber või kolleeg. On ehk neidki, kes tunnevad endas karjuvat ängi, vaadates naabrimehe paremini kasvavat muru.

Paljud inimesed ei käi näiteks klassikokkutulekutel, kuna seal on pea alati kohustusliku osana jutuvoor “räägime siis nüüd, kuidas meil läinud on”. Kuidas sa lähed ja ütled, et ma olen töötu või ikka veel üksik ja lastetu. Sellele hästi ei vaadata.

Teisalt tasub mõelda, kui palju on olnud neid kordi, kus soov olla edukas nii enda kui ka teiste silmis on pannud inimese rohkem püüdma, midagi saavutama, kuskile jõudma. Siingi on oluline, et inimene saaks ise aru vajadusest kuskile püüelda. Mitte ei teeks seda teiste pärast.