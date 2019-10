LIHTNE KÜSIMUS: Kuidas on kulgenud vallal läbirääkimised Garnisoni 15 kinnistule avaliku parkla rajamiseks?

Ma ei ole üldse kindel, et seal lepinguni jõuame, asjaolud on muutunud. Meil on praegu laual ka muid variante, tahame nendes osades selgust saada. Garnisoni 15 on rahaliselt küllaltki kallis ja asukoht ei ole nii hea, et lahendaks nüüd kõik mured ära.