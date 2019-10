Ruhnu kirikud säravad nüüd valguses

Juba mitu aastat tagasi alustasime Ruhnu kirikute valgustamise projektiga. Esialgu arvasime, et kui suur see töö ikka on – lambid kirikuaiale, juhe taha ja valmis. Tegime ühel augustiööl koguni proovivalgustamise ära. Kena oli!

Siis selgus, et kuna Ruhnu kirikuala on muinsuskaitseala, tuleb kõik tööplaanid kooskõlastada muinsuskaitsega. Ja kui siis veel kaablikraavi kaevates sealt mõni esiisade kehaosa paistma hakkab, võib hea plaan isegi seiskuda.

Aega võttis, aga asja sai! Meid toetasid Ruhnu vallavalitsus, Kohaliku Omaalgatuse Programm ja muinsuskaitseamet. Töid tegi OÜ Teet Ruben ja KO ning 19. oktoobril särasid Ruhnu ajalooliste kirikute siluetid öövalguses. Kirikute valgustamine muudab käidavamaks ka kirikutee, sest seni oli kirikute esine pimedaim nurk külas. Loodame, et ruhnlased leiavad nüüd ka sagedamine tee kirikusse.

Aga plaane on teisigi. Koostöös maaülikooli maastikuarhitektuuri tudengitega on valmimas Ruhnu kalmistu hoolduskava, mille tulemusel mõõdistatakse kõik kunagised matmispaigad. Juba praegu on avastatud saare tuntud elanike rahupaiku, mis on plaan kanda kaardile, et turistid need siis ka kergesti leiaksid.

Kui sel aastal uuendasime puukiriku käärkambri katuse ja osaliselt kooriruumi katuselaudu, siis tuleval aastal alustame kivikiriku torni remondi ettevalmistamist.

Sel aastal, kui tuules lahtikäändunud katuseplekke vahetati, selgus, et vaja on ette võtta torni suurem remont. Nüüd ongi valmimas tööde kava ja eelarve ning siis on torn mõnda aega tellingutesse peidetud. Seejärel tuleb hakata plaane seadma kivikiriku sisetöödeks.

Toimetamisi Ruhnu kirikutega on märgatud ja nii saabuski tunnustus ka muinsuskaitseametilt, kes tunnistas Ruhnu koguduse pastoraadi aida renoveerimise teiste seas paremaks restaureerimistööks.

Ehkki koguduse liikmeskond on väga väike ja liikmemaksudest töid planeerida ei saa, on ometi tänu fondide ja toetajate abile suudetud kirikutes päris palju korda teha. Aga meie kohus ongi hoolitseda oma templite eest, mis kannavad endas ajalugu ja mõttevaimu. Igaviku väärtusi.