Anneli Tõru: Seksuaalhariduseks ei piisa inimeseõpetusest

Lapsed on meie tulevik ja nende tulevastest valikutest sõltub meie tervis ja püsimajäämine. Tulevikus tehtavaid otsuseid saame aga suunata juba täna, olles lastele toeks ja abiks teadmiste omandamisel.

Inimene on seksuaalne olend sünnist surmani ning igaüks meist on unikaalne. Kasvamise käigus saavad lapsed ja noored järk-järgult uusi teadmisi ja neil kujuneb seoses inimese keha, lähisuhete ja seksuaalsusega oma ettekujutus, väärtused, hoiakud ja oskused.

Tehnoloogia arengu ja tehnoloogiliste lahenduste kättesaadavuse suurenemisega on seotud ka laste varasem kokkupuude teemadega, mida nende arenguline küpsusaste ei võimalda veel täielikul määral mõista. Seetõttu hakatakse teadmatusest ise katsetama või otsitakse vastuseid mitteusaldusväärsetest allikatest. See aga võib lapse jaoks kaasa tuua tagajärjed, millega hakkamasaamiseks ta valmis ei ole või mis võivad saata teda kogu edasise elu.

Märkimisväärne osa seksuaalsuse alasest õppimisest toimub väljaspool asjatundjate mõjuulatust kui mitteformaalne seksuaalharidus. Ühest küljest vajavad noored oma igapäevases keskkonnas armastust, ruumi ja tuge, et nende seksuaalne minapilt saaks välja kujuneda.

Teisest küljest aga on neil vaja omandada ka spetsiifilised teadmised, hoiakud ja oskused. Selle juures on tähtis roll asjatundjatel (formaalne seksuaalharidus) ning peamised professionaalse teabe ja seksuaalhariduse edastajad on koolid.