Kui mõtlen kodu peale, siis mõtlen Saaremaale. Küllap kõik teised kohad, kus ma olen elanud – olgu Šotimaal, Kanadas või Tallinnas –, need on kõik sellised ajutised. Saaremaa on kodu. Seal on ka vanemate kodu. Olen õnnelik, et on olemas selline koht, kuhu minna.